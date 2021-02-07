2021/02/07 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد مشرف فريق القوة الجوية بكرة القدم عضو الهيئة الادارية للنادي الكابتن علي زغير، أن مهاجمين افريقيين سينضمان لكتيبة الصقور خلال الفترة المقبلة لتعزيز كتيبة المدرب ايوب اوديشو في البطولة الآسيوية والدوري الممتاز.وقال زغير في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “هناك تحركا من قبل الهيئة الإدارية وبالتشاور مع الجهاز التدريبي لضم مهاجمين اثنين على مستوى عال تم الاتفاق والتواصل مع وكيل أعمالهم لتعزيز خط هجوم الصقور كون الفريق مقبل على المشاركة في دوري ابطال اسيا”.وعن مشاركة المدافع الدولي احمد ابراهيم في المواجهة المقبلة أمام الميناء أكد أن “اللاعب بإمكانه المشاركة فيها ولا يوجد حرمان كما نوه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن اللاعب همام طارق سيشارك في هذه المواجهة بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة بانتقاله”.وعن توقيع الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي هذا اليوم مع اللاعبين الشابين سيف رشيد واحمد حسن، أكد انهما “سيكونان إضافة قوية للفريق كون اللجنة الفنية الخاصة بالتعاقدات تابعتهما بشكل كبير ووجدت انهما سيكونان مستقبل الصقور خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان فترة الانتقالات في العراق ستنتهي في الاول من اذار المقبل.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصقور تدعم صفوفها بمحترفين جديدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصقور تدعم صفوفها بمحترفين جديدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).