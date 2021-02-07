البنك المركزي يعلن عن انطلاق خدمة الالتحاق الرقمي

2021/02/07 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن اطلاق خدمة الالتحاق الرقمي الذي يعد الأول من نوعه في العراق والمنطقة.وقال البنك، في بيان، أن “الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة المالية التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة […]

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