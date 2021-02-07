وفد مسيحي برئاسة مطران الموصل وعقرة للكدان يشارك تأبيين ضحايا كوجو في سنجار

2021/02/07 | 09:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شارك وفد مسيحي برئاسة راعي أبرشية الموصل وعقرة للكلدان المطران مار نجيب الدومنيكي برفقة ممثّل شؤون المسيحيين في محافظة نينوى العميد فارس عبد الأحد زاكي والناشط الحقوقي ورئيس مجلس منظمة إغاثة نينوى يوحنا توّايا تأبيين ضحايا كوجو في سنجار.قال العميد فارس عبد الأحد زاكي منسّق شؤون المسيحيين في محافظة …

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