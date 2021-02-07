البنك المركزي انطلاق خدمة الالتحاق الرقمي

2021/02/07 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن اطلاق خدمة الالتحاق الرقمي التي تعد الأولى من نوعه في العراق والمنطقة.

وذكر بيان للبنك تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة الماليه التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في العراق”.

وأضاف البيان، أن “هذه الخدمة تعد اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث مما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي”.



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