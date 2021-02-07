وزير الخارجية العراقي يصل مصر تمهيداً لـ ’موقف عربيّ’ مرتقب

2021/02/07 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وصل صباح اليوم، العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة، الذي دعت له الممكلة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية".

وأضاف، "ومن المُؤمَّل أن يخرج الاجتماع الذي سيُعقـَد يوم 8 شباط 2021، بموقفٍ عربيٍّ مُوحَّد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة".

وتابع، "وعلى هامش الاجتماع سيلتقي الوزير كبار المسؤولين في جمهوريّة مصر العربيّة، وسيبحث أيضاً آخر المُستجدّات ذات الاهتمام المُشترَك على الساحة العربيّة، مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع".

وأشار البيان إلى أنه "سيعقد الوزير فؤاد حسين اجتماعاً مع وزيري خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة الأردنيّة الهاشمية، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل اليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لإجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المُزمع إنعقاده خلال الفترة القادمة".

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