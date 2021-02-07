أسعار صرف الدولار خلال تعاملات السوق اليوم

2021/02/07 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم : الاحد : 7 - 2 - 2021 - الساعة 09:05 ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 146,250سعر شراء الدولار ⬅️ 145,250تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد 100 دولار ⬅️ 2,250,000 تومان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( تنويه)- اسعار العملات العالمية المذكورة حالياً في تلك البلدان وليس في العراق - مكاتبنا ليست مسؤولة عن اسعار الدينار العراقي انما هي خدمة مجانية لزبائننا الكرام

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