إندونيسيا تمنع الحجاب الإلزامي بالمدارس

2021/02/07 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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منعت إندونيسيا المدارس من إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب بعدما أثارت قضية تلميذة مسيحية أرغمت على تغطية شعرها غضباً في أكبر دولة مسلمة بالعالم.

وستواجه المدارس الرسمية في الأرخبيل الواقع جنوب شرقي آسيا والذي يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، عقوبات في حال لم تلتزم بقرار وزير التعليم نديم مكارم.



وقال الوزير إن اللباس الديني خيار شخصي ولا يمكن للمدارس جعله "إلزاميًا".



وذكر أندرياس هارسونو الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «المرسوم خطوة إيجابية باتجاه حماية حقوق المرأة في إندونيسيا».

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