صحيفة بريطانية : ميسي يتلقى عرضا كبيرا من باريس سان جيرمان

2021/02/07 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة / ديلي ستار/ البريطانية،أن: باريس سان جيرمان تقدم بعرض رائع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده مع برشلونة الاسباني بنهاية الموسم الحالي.وقالت الصحيفة ان : بطل الدوري الفرنسي عرض على ميسي عرضا مذهلا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تذهب له بمفرده باعتباره صفقة مجانية، بالإضافة إلى راتب أساسي قدره 800 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.ونقلت عن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، رغبته في تدريب مواطنه الأرجنتيني، قائلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع: إذا أتيحت الفرصة لتدريب ميسي، فسيكون ذلك رائعًا.لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تكون مشكلة.وأبدى برشلونة غضبه بشدة من محاولات باريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي، وهذا بالتأكيد زاد الموقف إثارة قبل مواجهة الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.ووقع ميسي آخر عقد مع برشلونة في شهر تشرين الثاني من عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي العقد بنهاية شهر حزيران المقبل، مما يحق له التفاوض بشكل مجاني مع أي نادٍ آخر.وحاول ميسي من قبل مغادرة النادي الكتالوني الصيف الماضي، إلا أنه رضخ في النهاية لقرار النادي بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو، وقرر البقاء لموسم آخر./انتهى3

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