إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة من ميناءي ام قصر الجنوبي والاوسط

2021/02/07 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة من من ميناءي ام قصر الجنوبي والاوسط .وذكر بيان للهيئة : ان ميناءي أم قصر الجنوبي والاوسط قاما بأخلاء (13) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لاجلائها واستبعادها الى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشأت والمناطق السكنية./انتهى3

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