المنافذ تخلي 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة

2021/02/07 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أخلاق الكتابة

لم نقرأ في موروثنا الثقافي قديمه وحديثه كتباً تحدثت عن انحياز عاطفي، لشاعر أو كاتب، خارج قيمته ومنزلته الابداعية،

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