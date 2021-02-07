وزير الخارجية يصل القاهرة

2021/02/07 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، العاصمة المصريّة القاهرة.وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير الخارجية وصل الى القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة، الذي دعت له الممكلة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض […]

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