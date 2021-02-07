الدولار يسجل ارتفاعاًَ جديداً مقابل الدينار في العراق

2021/02/07 | 10:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى الارتفاع في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية ، اليوم الأحد.

وقال مراسلنا ان اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية قد ارتفع حيث كان:

سعر بيع الدولار 146,250

سعر شراء الدولار 144,250

واضاف: ان سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد بلغ 2,250,000 تومان لكل ورقة 100 دولار.

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