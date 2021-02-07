2021/02/07 | 10:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، اطلاق خدمة “الالتحاق الرقمي”، الأولى من نوعها في العراق والمنطقة.

وأوضح البنك في بيان، ورد لـ(7sky) نسخة منه، أن “الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الإستقلال والتحرر المالي من الأنظمة المالية التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في العراق”.

وأضاف، أنه “تعتبر هذه الخدمة اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث مما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يطلق خدمة ’الالتحاق الرقمي’ 7 SKY TV.

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