توقعات باستمرار فرص الأمطار في عدة مناطق

2021/02/07 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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كشف المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، عن آخر تطورات حالة الطقس اليوم الأحد.

وكتب الأسدي، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 7 شباط 2021، أن "المنخفض الجوي الذي سيطر على البلاد منذ الخميس الماضي لا يزال تأثيره حتى الآن والتوقعات تشير إلى تحرك المنخفض الجوي صباح الغد باتجاه الأراضي الإيرانية مع إستمرار بقية المنخفض الجوي حتى مساء اليوم على بعض المناطق وتتحول الرياح إلى شمالية غربية في معظم المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة ".

وتابع انه "مع ساعات صباح اليوم تضعف فرص الأمطار تدريجيا على معظم مناطق وسط والمنطقة الغربية وتنتهي ظهرا مع إستمرار زخات الأمطار على مناطق الجنوب خصوصا الأجزاء الشرقية منها قرب الحدود مع إيران وتنتهي عصر ومساء اليوم الأحد".

وأضاف ان "مناطق الشمال تكون الاجواء فيها مستقرة، كما ان التوقعات تشير إلى أجواء مستقرة في الأيام القادمة".

وأوضح ان "درجات الحرارة تستمر على حالها دون تغيير ومتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة حسب التدرج اللوني.

ر.إ

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