2021/02/07 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من انعدام الرؤية بسبب الضباب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من انعدام الرؤية بسبب الضباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).