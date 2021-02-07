كردستان ينفي بيعه النفط لتركيا لـ50 عاماً

2021/02/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان،

قوباد طالباني، اليوم الأحد (07 شباط 2021)،

شرط الإقليم لقبول الاتفاق وتنفيذ

الالتزامات مع الحكومة الاتحادية في

بغداد، من أجل رفع الموازنة للتصويت.

ووفقاً لتصريح نقل

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