احصائية :أغلب ضحايا القتل العائلي نساء.. والزوج والأخ مدانان فوق العادة

2021/02/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائية رسمية أن أغلب ضحايا القتل

داخل نطاق الأسرة من النساء، لافتة إلى

أن الزوج والأخ غالبا ما كانا مدانين

فوق العادة، فيما تحدث قضاة جزاء عن

"أزمة أخلاقية" و"عوامل اقتصادية" فاقمت

من أرقام جرائ

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