فؤاد حسين يصل القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة

2021/02/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الأحد،

إلى العاصمة المصريّة القاهرة لحضور

الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة

الدول العربيّة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد

الصحاف، في بيان صحفي، إن "حسين وصل إلى

القاهر

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