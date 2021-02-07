'عبوة ناسفة' تستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد

2021/02/07 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية انفجرت ضمن حي الوحدة بالعاصمة بغداد".واوضح المصدر، أن "الحادث لم يسجل أي اصابات تذكر".

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