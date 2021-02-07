"بخلاف التقاليد".. البابا فرنسيس يعين امرأة بمنصب رفيع في مجمع الأساقفة

2021/02/07 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين البابا فرانسيس امرأة في منصب "وكيل مجمع الأساقفة"، مع منحها حقوق التصويت في الهيئة التي تدرس مسائل العقيدة الرئيسية، مخالفا بذلك التقليد المسيحي، وفقا لوكالة فرانس برس.

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