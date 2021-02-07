وزارة الكهرباء: ضياع ما يقارب 5 آلاف ميغاواط من الطاقة بسبب قلة تجهيز الغاز

2021/02/07 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، الاحد، ان ما يصــــل من الغاز حاليا يقدر بـ 7 ملايين قدم مكعب قياسي يوميا، مشيراً إلى أن الكمية تعد قليلة جدا بالمقارنــــة مع 50 مليون قدم مكعب قياســــي كانت تصل يوميا مما تســــبب بضياع ما يقارب 5 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة.وقــــال العبــــادي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "خــــلال الســــنوات الماضية عمدت الــــوزارة الى توفيــــر طاقات توليديــــة تصل الى 32 ألــــف ميغــــاواط من الممكــــن أن تحول إلــــى انتاجية فــــي حال توفــــر الوقود الكفيل بتشــــغيل المحطات والتخصيصــــات الماليــــة لإجــــراء أعمــــال التأهيل والصيانة". وأضاف أن "الإنتاج الحالي يمكن أن يرتفع في حال إنجاز أعمال الصيانة الدورية على عدد من الوحدات التوليدية والمحطات استعدادا لموسم الصيف المقبل"، مبينا أن "الوحدات التي تجري عليها أعمال الصيانة الحالية تقدر طاقاتها الإنتاجية بـ 5 آلاف ميغاواط". وبخصــــوص الغاز المجهــــز من الجانــــب الإيراني لتشــــغيل عدد من المحطات، أوضــــح العبادي، أن "ما يصــــل من الغاز حاليا يقدر بـ 7 ملايين قدم مكعب قياسي يوميا"، مشيراً إلى أن "الكمية تعد قليلة جدا بالمقارنــــة مع 50 مليون قدم مكعب قياســــي كانت تصل يوميا مما تســــبب بضياع ما يقارب 5 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة". وأكــــد أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولــــي اهتمامــــاً لملــــف الكهرباء وهنــــاك عناية من قبله للارتقاء بالطاقة المنتجة قبل موســــم الصيف المقبل"، موضحاً أنه "منح بعض الصلاحيات للوزارة لتحســــين أدائها فضــــلا عن ايجــــاد تخصيصات مالية لضمان انجاز اعمــــال الصيانة والتاهيل في قطاعــــات الانتاج والنقل والتوزيع لتجهيز المواطنين بساعات أكثر من الكهرباء". وتابــــع، أن "وزيــــر الكهربــــاء ترأس اجتماع غرفة عمليات لمناقشــــة اســــتعدادات قواطع المسؤولية لمناطق العراق الوسطى والجنوبية والشــــمالية والفرات الأوسط لموسم الصيف ووفق الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لوكيل الوزارة لشــــؤون النقــــل والتوزيــــع المهندس نــــزار قحطان التميمي، والمديرين العامين". وشــــهد الاجتماع، بحسب العبادي، "عرضا للخطط التــــي اعدهــــا رؤوســــاء القواطع الذيــــن انيطت بهم صلاحيــــات اســــتثنائية لصيانــــة قطــــاع الانتاج، واكمــــال الخطوط الناقلــــة وربط مصــــادر التغذية للمحطات التحويلية بقطاع النقل، وفك الاختناقات وتحسين اداء شــــبكات التوزيع ومعالجة المحولات المعطوبــــة"، لافتاً إلى أن "الاجتمــــاع خلص الى اعداد جدولــــة تقــــوم علــــى اســــاس التوقيتــــات الزمنية وتصنيــــف اهميــــة المشــــاريع إلى (أ، ب) على وفق حاكميتها وضرورتها".

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