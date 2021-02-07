الصحة تعلن قرب وصول 4.6 مليون جرعة من لقاحي فايزر وأسترا زينيكا

2021/02/07 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عدت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، لبس الكمامة والتقيد بالاجراءات الاحترازية اهم وافضل من اي لقاح لـ”كورونا”، فيما كشفت عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر وثلاثة ملايين من لقاح أسترا زينيكا البريطاني.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة استوردت الثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات من مناشئ عالمية رصينة تضاف إلى الثلاجات الكبيرة التي تمتلكها والموزعة في بغداد والمحافظات واقليم كردستان، إذ تم تحديد أماكن حفظ اللقاحات وتهيئة جميع النواحي اللوجستية لاستقبالها”.وأضاف البدر، ان “لقاح استرا زينيكا البريطاني لا يحتاج الى اجراءات معقدة لحفظه على العكس من فايزر”.وأشار الى ان “توزيع اللقاح سيكون بحسب الاولويات وسنبدأ التوزيع مباشرة بعد وصول الوجبة الاولى منه”، مبيناً أن “المجموع الكلي الذي تم التعاقد عليه من فايزر يبلغ 8 ملايين اي ان 20 بالمئة من الشعب العراقي سيحصلون على اللقاح ومن الممكن ان تُجرى تعديلات على النسبة فتزداد بحسب الحاجة والمستجدات الوبائية”.



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