المنافذ الحدودية تعلن إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة

2021/02/07 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.وذكرت الهيئة، في بيان، أن ملاكاتها مستمرة “بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ”.ولفتت إلى “قام مينائي أم قصر الجنوبي والاوسط بأخلاء (13) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لإجلائها واستبعادها الى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشآت والمناطق السكنية”.

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