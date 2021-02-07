2021/02/07 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة 13 ارهابي ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة 13 ارهابي ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).