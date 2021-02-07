الاستخبارات تلقي القبض على 13 داعشي في بغداد

2021/02/07 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 13 ارهابي ينتمون لداعش بعمليات استخباراتية في مناطق متفرقة من بغداد.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديرياتها للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد، حيث تمكنت مفارزها من القاء القبض على (١٣) ارهابي بمناطق متفرقة […]

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