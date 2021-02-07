2021/02/07 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ 13 داعشياً بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 13 داعشياً بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ 13 داعشياً بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).