لاعب المنتخب حسين علي ينفي إنتقاله من الزوراء

2021/02/07 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

نفى لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم حسين علي اليوم الاحد (7 شباط 2021)، إنتقاله من فريقه الحالي الزوراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حسين علي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" الشائعات في فترة الانتقالات كثيرة وهذا شيء لايهم بالنسبة لي ، مايهم أن لدي عقد مع النادي الى نهاية الموسم الحالي، وكل تركيزي مع الفريق لتحقيق الانتصارات في قادم الايام".

وتنتظر الزوراء الذي يحتل مركز الوصافة في قائمة الدوري بعد المتصدر الجوية، مباراة مهمة امام الكرخ يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في المنافسة.

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