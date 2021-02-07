الحكومة تلاحق موظفيها الفضائيين ومزدوجي الرواتب وتحدد موعد الكشف عنهم- عاجل

2021/02/07 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التخطيط، الأحد (7 شباط 2021)، شهر حزيران المقبل، موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الفضائيين ومزدوجي الرواتب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وأضاف، أن "الوزارة شكلت فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات".

وبين الهنداوي ان "اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى".

ووصف الهنداوي "استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة".

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