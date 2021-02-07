الإطاحة بـ13 ارهابياً في بغداد

2021/02/07 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، الإطاحة بـ 13 إرهابياً ينتمون لعصابات داعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على 13 ارهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان، أن الإرهابيين "مطلوبون وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) تحت كنى واسماء مختلفة ، وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصلات استلام اصولية".

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