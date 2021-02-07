2021/02/07 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استانفت اللجنــــة الماليـــــة النيابية في اجتماع عقدته اليوم مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية النيابية تستانف مناقشاتها بشان الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية النيابية تستانف مناقشاتها بشان الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).