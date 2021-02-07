همام الشماع لـ / نينا / : الحكومة ستوافق مجبرة على تعديلات البرلمان للموازنة بغياب المحكمة الاتحادية العليا

2021/02/07 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية همام الشماع ان : الحكومة ستوافق مجبرة على تعديلات البرلمان للموازنة بغياب المحكمة الاتحادية العليا صاحبة القرار النهائي باي اعتراض.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: بامكان الحكومة ان ترفض التعديلات على الموازنة الخارجة عن صلاحيات البرلمان وتلجأ الى محاججة البرلمان لخروجه عن صلاحياته وفق الدستور.واضاف الشماع انه : رغم غياب المحكمة الاتحادية العليا تستطيع الحكومة رفض التعديلات ولكن لاتستطيع ان تتصرف على اساس الموازنة.واوضح ان : الحكومة ان قامت يذلك يستطيع البرلمان رفض الموازنة ويعيدها اليها او يسحب الثقة عنها .مبينا انه بكل الاحوال بان الحكومة ستوافق مجبرة وصاغرة على ماجاء من تعديلات اقرها البرلمان في الموازنة.ومن المقرر ان ينتهي البرلمان من فقرات الموازنة قريبا مع بقاء فقرة اقليم كردستان بانتظار الحل خلال الفترة القليلة المقبلة.ولاتزال خلافات الكتل السياسية قائمة بخصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا والتي من المؤمل اقراره خلال الفصل التشريعي المقبل وقبل الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الاول من العام الحالي./انتهى3

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