المعموري: يجب الاستجابة لمطالب البرلمان بتفعيل الاتفاقية الصينية

2021/02/07 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حدد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب برهان المعموري، الاحد، ثلاثة اسباب عرقلت المضي بالاتفاقية العراقية ـ الصينية، فيما أكد ضرورة الاستجابة لمطالب البرلمان بتفعيل الاتفاقية الصينية.وقال المعموري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك بنوداً يجب التعامل بها في هذه الاتفاقية والاستجابة لمطالبات أعضاء البرلمان بتفعيلها، الا ان التباطؤ بسبب الظروف الامنية والسياسية والصحية التي يمر بها العراق حالت دون استئناف التحرك باتجاهها”.واضاف ان “اللجنة طالبت مراراً وتكراراً باستئناف العمل بالمشاريع الستراتيجية كميناء الفاو او قطار بغداد المعلق بغض النظر عن من ينفذه، مؤكداً السعي باتجاه انجاز هذه المشاريع لكونها تتعلق بمستقبل العراق”.وكان رئيس اللجنة وليد السهلاني كشف في وقت سابق، عن توجيه كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاطلاع على تفاصيل العمل بالاتفاقية الصينية الخاصة بإقامة مشاريع ستراتيجية في العراق.



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