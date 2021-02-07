لنقل 1000 متر مكعب يوميا.. إحياء الخط السككي بين مصفى بيجي وميناء ام قصر

2021/02/07 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عاودت الشركة العامة للسكك الحديد نقل المشتقات النفطية بمعدل (1000) متر مكعب يوميا من مصفى الصمود في بيجي الى ميناء ام قصر وذلك بعد اعلان الشركة عن صيانة 100 حوض لنقل المشتقات والتعاقد لاستيراد 250 حوضا جديدا سعيا لزيادة الايرادات والتحول نحو “الربحية”.وقال مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “ملاكات الشركة تمكنت من تأهيل وصيانة ما تم تدميره من خطوط السكك ومعدات وابنية واعادتها للعمل لزيادة طاقة النقل وجعلها من الشركات الرابحة”.واكد الحسيني، أن “التعاقدت مع احدى الشركات التخصصية لاستيراد 250 حوضا جديدا، وصل منها 39 حوضا، وسيصل لاحقا 150 حوضا خلال الايام القليلة المقبلة لزجها في فعاليات النقل من صلاح الدين ومصفى الدورة الى ميناء ام قصر”.وتعاقدت الشركة ايضا مع وزارة النفط لنقل المشتقات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة بمعدل 1000 متر مكعب يوميا قابل للزيادة حسب الطاقة الإنتاجية للمصفى من مستوعات التحميل في محطة الصمود في بيجي بكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل من قبل.



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