سابقة خطيرة في تأريخ القضاء العسكري !!!

2021/02/07 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

في قرار شّكلّ سابقة مثيرة للريبة

والشبهة , وزير الدفاع جمعة عناد يصدر

أمرا وزاريا يحمل الرقم ( 1195 ) , فكّ

بموجبه ارتباط محكمة التمييز العسكرية

من الدائرة القانونية في وزارة الدفا

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