ارتفاع أسعار النفط العراقي والبصرة في الأسواق العالمية

2021/02/07 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت خامات النفط العراقية خلال

الشهر الحالي الى اعلى مستوى لها بعد

انخفاضها بعد تفشي مرض كورونا.

ووفقا لأحد المواقع العالمية المختصة

بأسعار النفط واطلعت عليه المستقلة سجل

نفط البصرة الخفيف لاسيا

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