2021/02/07 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القضاء العراقي عن زيارة مرتقبة

لرئيس السلطة القضائية في جمهورية

ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد

ابراهيم رئيسي إلى بغداد

ونقل بيان لمجلس القضاء الاعلى حصلت

وكالة نون الخبرية عليه اليوم الاحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).