المركزي العراقي يطلق خدمة لتعزيز التحرر المالي ومحاربة الفساد بالتعاملات المالية

2021/02/07 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، خدمة الالتحاق الرقمي الذي يعد الأول من نوعه في العراق والمنطقة.وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الأنظمة …

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