وزير الخارجية العراقي يلتقي بمسؤولين كبار في مصر على هامش اجتماع الجامعة العربية

2021/02/07 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين، صباح اليوم الأحد، العاصمة المصريّة القاهرة؛ لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة.وقال …

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