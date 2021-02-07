2021/02/07 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علي الحميداوي، على مساهمة الحشد الخدمي في إكساء 16 مليون متر من شوارع بغداد، مستقبلا، مضيفا ان انطلاقته جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الحميداوي: ان العاصمة بغداد ستشهد إكساء 16 مليون … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الخدمي سيساهم بإكساء 16 مليون متر من شوارع بغداد مستقبلاً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الخدمي سيساهم بإكساء 16 مليون متر من شوارع بغداد مستقبلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).