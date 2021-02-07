6 مشروبات عليك التخلي عنها أثناء إنقاص الوزن

2021/02/07 | 11:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ينصح الخبراء تجنب بعض المشروبات أثناء إنقاص الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.وقال موقع “فيت فور فان”، إنه إذا كنت تهتم بمراقبة وزنك واتباع النظام الغذائي الصحي فعليك تجنب بعض المشروبات المغرية كمشروب لاتيه بالكراميل والكريمة مثلا.ويقدم الموقع ست مشروبات أساسية من الأفضل التخلي عنها.المشروبات الغازية تحتوي المشروبات مثل الكولا منخفضة […]

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