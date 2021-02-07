2021/02/07 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /بغدادكشف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الأحد، عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشار الى وجود توجه تعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الأقرب للقوى السياسية”.وأضاف أن “هناك اجماعا نيابيا على تعديل الأمر ٣٠ خلال الفصل التشريعي المقبل”، مشيرا إلى أن “هناك صعوبات وتحديات أخرى تواجه إتمام الانتخابات منها الفوضى في بعض محافظات الوسط والجنوب”.ولفت العطافي إلى أن “الاخفاقات الحكومية عامل مهم في عدم إنجاح الانتخابات المبكرة”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن لجنته تنتظر إيجاد توافق سياسي لإدراج تعديل مشروع القانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس من الفصل التشريعي المقبل.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).