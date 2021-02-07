2021/02/07 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص حددت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، موعداً للتصويت على قانون شركة النفط الوطنية.وقالت عضو اللجنة، النائبة زهرة البجاري، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “لجنته تستعد لقراءة المناقشة الثانية لقانون الشركة الوطنية للنفط، في الجلسات القادمة للبرلمان”.وأضافت أن “اللجنة عازمة على تمرير هذا القانون بعد القراءة الثانية لأهميته الاقتصادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية تحدد موعد التصويت على قانون شركة النفط الوطنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تحدد موعد التصويت على قانون شركة النفط الوطنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تحدد موعد التصويت على قانون شركة النفط الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).