رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق غداً

2021/02/07 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين.

وذكر المجلس في بيان أنه "بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان يصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين الموافق 8-2-2021 على رأس وفد قضائي عالي المستوى".

واضاف ان "الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في اطار التعاون القضائي والقانوني".وبين انه "سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق".

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