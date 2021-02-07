نفط ميسان: 27٪ نسبة استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقل الحلفاية

2021/02/07 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت نفط ميسان، أن نسبة استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقل الحلفاية يبلغ 27٪.

وقال مدير شركة نفط ميسان، علي جاسم، في حديث للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تستمر عمليات تطوير الحقول النفطية في محافظة ميسان من خلال الجهد الوطني والجهد الأجنبي من خلال جوالات التراخيص النفطية".

وأضاف أن الجهد الوطني يطور حاليا حقل العمارة من خلال التنسيق مع شركة الحفر العراقية، وكذلك اعمال صيانة لمحطات الغاز في حقلي نور والعمارة، مشيرا إلى أن استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقل الحلفاية بلغت نسبة الإنجاز 27٪ وذلك بسبب فيروس كورونا.

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