نجيرفان بارزاني يؤكد مواصلة سعيه لجعل قضاء سنجار محافظة

2021/02/07 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العمل على جعل قضاء سنجار محافظة، داعياً الحكومة الاتحادية العراقية إلى تعويض الإيزيديين.وجرت في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار، مراسم مواراة رفات 104 من ضحايا إرهابيي داعش من الإيزيديين، الثرى، بحضور عدد غفير … Readmore

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