نائب برلماني يعترض على الاشراف الاممي على الانتخابات العراقية المقبلة

2021/02/07 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الاحد، ان تطبيق الاشراف الاممي على الانتخابات هو امر غير مقبول ومن الصعب تحقيقه، مشيرا الى اننا نحتاج الى الرقابة والخبرات الاممية وليس الاشراف.وقال كنا: ان “الرقابة الدولية على الانتخابات شيء … Readmore

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