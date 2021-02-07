رئيس السلطة القضائية في ايران يتجه إلى العراق على رأس وفد رفيع

2021/02/07 | 11:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الأحد، عزم رئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي، زيارة العاصمة بغداد يوم غد الإثنين.

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وقال إعلام القضاء العراقي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، إنه "بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين الموافق 8-2-2021 على رأس وفد قضائي عالي المستوى".

وأضاف، أن "الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في اطار التعاون القضائي والقانوني".

وتابع، أنه "سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق".

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