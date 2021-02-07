البرلمان يعتزم استجواب وزير الكهرباء لعدم دفع مستحقات الموظفين

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن كتلة بدر كريم عليوي المحمداوي، الاحد، قرب استجواب وزير الكهرباء ماجد حنتوش كونه تلاعب بمستحقات موظفي الوزارة.وقال المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الحكومة وبالاخص وزير الكهرباء تلاعب بمستحقات الوزارة ولربما سنضعها ضمن خانة الفساد كون جميع الوزارات صرفت مستحقات موظفيها الا وزارة الكهرباء”.وأضاف ان “وزارة الكهرباء وزعت لمقر الوزارة وتركت جميع المرافق الحيوية لهذا سنعمل على استجوابه حتى لو تم دفع المستحقات كون هذا الاجراء لا بد منه”.



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