تشكيلة برشلونة المتوقعة في لقاء اليوم ضد ريال بيتيس.. توقيت المباراة والقناة الناقلة

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب بيمتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاء يبحث فيه البارسا عن مواصلة سلسلة انتصاراته.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، غياب الثلاثي المصاب جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأنسو فاتي، فيما عرفت تواجد الأسماء المألوفة على غرار ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج.

ومن المتوقع أن يدفع رونالد كومان بأفضل الأسماء، حتى يحقق الانتصار ويواصل مطاردة أتلتيكو مدريد الذي يأبى حتى الآن التعثر في سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ويشكو برشلونة من مشاكل دفاعية عديدة، لكنه قدم مستويات مذهلة في 2021، عقب وصول مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان لأفضل مستوى له، ناهيك عن تطور مستوى خط الوسط بقيادة فرينكي دي يونج.

وسجل جريزمان 7 أهداف في آخر 7 مباريات، وبالتالي فمن المتوقع أن يدفع به رونالد كومان في مباراة اليوم إلى جانب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، على أن يتواجد دي يونج وبوسكيتس وبيدري في خط الوسط.

وإليكم تشكيلة برشلونة المتوقعة حسب صحيفة (ماركا) الاسبانية:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، كليمون لونجليه وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وبيدري رودريجيز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي.

مباراة ريال بيتيس وبرشلونة سوف تقام في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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