خريجو الإدارة والاقتصاد يتظاهرون في ذي قار للمطالبة بالتعيين

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خرج عدد من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد، في ذي قار، الأحد (7 شباط 2021)، إلى التظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بالتعيينات.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار ورفعوا لافتات تطالب بالتعيينات.وأضاف، أن الخريجين طالبوا الحكومة المحلية بتوفير فرص عمل لهم وإيجاد درجات وظيفية لإدراجهم بالتعيينات.

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